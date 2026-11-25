Директор сельской школы в Людиновском округе учит коллег работать с ИИ
Директор Войловской школы Людиновского округа Андрей Белугин освоил технологии искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Кадры». Обучение проходило на курсе «Технологии искусственного интеллекта для современного педагога» в РАНХиГС.
Новые знания Андрей Александрович сразу начал применять: он организовал занятия для педагогов предпенсионного возраста. Многие учителя поначалу с осторожностью относились к ИИ, но директор смог развеять опасения. Он на примерах показал, что искусственный интеллект — не замена педагогу, а надёжный помощник.
Сейчас ИИ берёт на себя часть рутинных задач: помогает анализировать данные, вести документооборот и оптимизировать расписание школы. Благодаря этому у учителей освободилось время — его можно потратить на общение с учениками и разработку проектов.
По словам Андрея Белугина, освоение новых технологий изменило и его собственную роль. Теперь он не просто внедряет готовые инструменты, а выстраивает в школе безопасную и гибкую образовательную среду.
В ближайших планах директора — обучить работе с ИИ всех педагогов школы, чтобы сделать уроки интереснее и эффективнее для детей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!