Директор Войловской школы Людиновского округа Андрей Белугин освоил технологии искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Кадры». Обучение проходило на курсе «Технологии искусственного интеллекта для современного педагога» в РАНХиГС.

Новые знания Андрей Александрович сразу начал применять: он организовал занятия для педагогов предпенсионного возраста. Многие учителя поначалу с осторожностью относились к ИИ, но директор смог развеять опасения. Он на примерах показал, что искусственный интеллект — не замена педагогу, а надёжный помощник.

Сейчас ИИ берёт на себя часть рутинных задач: помогает анализировать данные, вести документооборот и оптимизировать расписание школы. Благодаря этому у учителей освободилось время — его можно потратить на общение с учениками и разработку проектов.

По словам Андрея Белугина, освоение новых технологий изменило и его собственную роль. Теперь он не просто внедряет готовые инструменты, а выстраивает в школе безопасную и гибкую образовательную среду.

В ближайших планах директора — обучить работе с ИИ всех педагогов школы, чтобы сделать уроки интереснее и эффективнее для детей.