В Медынской средней школе обустроили и оформили агрокабинет — специальное пространство для учеников агрокласса. Здесь ребята знакомятся с основами профессий, востребованных в сельском хозяйстве.

Брендирование кабинета выполнило местное предприятие — в рамках партнёрства по проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Как отмечают организаторы, оформление помогает школьникам почувствовать себя частью аграрной отрасли.