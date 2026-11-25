В Медынской школе оборудовали агрокласс
В Медынской средней школе обустроили и оформили агрокабинет — специальное пространство для учеников агрокласса. Здесь ребята знакомятся с основами профессий, востребованных в сельском хозяйстве.
Брендирование кабинета выполнило местное предприятие — в рамках партнёрства по проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Как отмечают организаторы, оформление помогает школьникам почувствовать себя частью аграрной отрасли.
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