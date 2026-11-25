Для ульяновских учеников аграрных классов провели занятия калужские преподаватели
19 ноября в Ульяновской средней школе прошли занятия для учеников аграрных классов — их провели педагоги Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Мероприятие состоялось в рамках программы «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Многие старшеклассники уже размышляют о будущей профессии, и школа помогает им сориентироваться в выборе. На встрече ребята узнали о правилах приёма в вуз, направлениях подготовки, а также о том, как устроены быт и досуг студентов.
В завершение встречи преподаватели пригласили школьников на День открытых дверей в Калугу.
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