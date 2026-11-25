В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в регионе запустили апробацию курса внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

Пилотный проект стартовал в пяти образовательных учреждениях: в школе № 6 имени А. С. Пушкина, лицее № 9 имени К. Э. Циолковского, школах № 14 и 22 в областном центре, а также в школе № 3 имени П. И. Ларина в Обнинске.

Программа курса охватывает широкий круг тем: вклад российских учёных в развитие ИИ, отражение высоких технологий в художественной культуре, этические и правовые аспекты использования искусственного интеллекта, работу повседневных цифровых сервисов, а также правила безопасного поведения в онлайн-среде.

Для поддержки обучения подготовлены учебные материалы: издательство «Просвещение» выпустило пособие «Введение в искусственный интеллект», а медиапедагоги Мария Баркар и Александр Милкус — пособие «Медиаграмотность и медиабезопасность».

Занятия будут проводиться раз в неделю для учащихся 5–11 классов. Планируется, что с 1 января 2027 года курс «ИИ и информационная безопасность» станет доступен во всех школах и колледжах Калужской области.