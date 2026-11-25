В агротехнологическом классе Медынской школы прошёл практикум по исследованию почвы. Он состоялся в рамках программы «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ребята учились изучать почву не по учебникам, а опытным путём: осваивали приёмы полевой и лабораторной диагностики. Они определяли механический состав грунта, анализировали его структуру, проверяли, насколько хорошо почва удерживает влагу и пропускает воздух. Отдельное внимание уделили измерению кислотности — этот показатель важен для правильного выбора культур.

Особенно впечатлил школьников микроскопический анализ: под увеличением они разглядели детали строения почвы — минералы, органические остатки, поры. Один из учеников так описал свои впечатления: «Когда смотришь в микроскоп, почва перестаёт быть просто землёй. Ты видишь её строение и понимаешь, почему одни участки плодороднее других».

По итогам практикума ребята оценили уровень плодородия образцов и предложили варианты, как его повысить — например, с помощью органических удобрений или корректировки кислотности. Также школьники порассуждали о том, как подбирать культуры и улучшать почву, не нанося вреда окружающей среде.

Для многих этот опыт стал первым шагом к будущей профессии: агронома, почвоведа или эколога. Агротехнологический класс помогает ребятам попробовать себя в научной работе и понять, насколько им интересна сфера работы с землёй.