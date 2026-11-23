В средней школе села Саволенка Юхновского округа в рамках школьных инициатив в текущем году реализован проект «Перспективные технологии будущего – 3D-печать», сообщает заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Основная цель проекта – создать в образовательной организации пространство, где школьники через работу с 3D принтером осваивают технологии 3D моделирования, развивают инженерное мышление и реализуют собственные проекты — от идеи до готового физического объекта.

В рамках проекта приобретены современные 3D-принтеры, а также пластик разных цветов, что позволит сделать обучение техническим дисциплинам более наглядным и практикоориентированным. Кроме того, в целях комплектации учебного пространства установлены столы и модульный шкаф для хранения учебных материалов, макетов и 3D-моделей.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 478,9 тысячи рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета – 431 тысяча.