В юхновской школе по программе школьных инициатив создано 3D-пространство
В средней школе села Саволенка Юхновского округа в рамках школьных инициатив в текущем году реализован проект «Перспективные технологии будущего – 3D-печать», сообщает заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
Основная цель проекта – создать в образовательной организации пространство, где школьники через работу с 3D принтером осваивают технологии 3D моделирования, развивают инженерное мышление и реализуют собственные проекты — от идеи до готового физического объекта.
В рамках проекта приобретены современные 3D-принтеры, а также пластик разных цветов, что позволит сделать обучение техническим дисциплинам более наглядным и практикоориентированным. Кроме того, в целях комплектации учебного пространства установлены столы и модульный шкаф для хранения учебных материалов, макетов и 3D-моделей.
Общий объем затрат на реализацию проекта составил 478,9 тысячи рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета – 431 тысяча.
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