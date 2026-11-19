В Калужской области скончалась педагог Ольга Просекова
В четверг, 19 ноября, об этом сообщил министр образования и науки Александр Аникеев.
Ольга Просекова была заведующей учебно-производственным отделом Сосенского политехнического техникума, наставником участников Первого Всероссийского съезда Движения Первых.
- В 2024 году она со своими со студентами показывала мастер-классы в павильоне Калужской области на выставке «Россия» на ВДНХ, - рассказал Аникеев. - Один из лучших советников во всей Калужской области.
Прощание состоится 20 ноября в 11:00 у здания Сосенского политехнического техникума.
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