В четверг, 19 ноября, об этом сообщил министр образования и науки Александр Аникеев.

Ольга Просекова была заведующей учебно-производственным отделом Сосенского политехнического техникума, наставником участников Первого Всероссийского съезда Движения Первых.

- В 2024 году она со своими со студентами показывала мастер-классы в павильоне Калужской области на выставке «Россия» на ВДНХ, - рассказал Аникеев. - Один из лучших советников во всей Калужской области.

Прощание состоится 20 ноября в 11:00 у здания Сосенского политехнического техникума.