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Образование

В боровской школе № 2 открылось современное творческое пространство

Дмитрий Ивьев
16.11, 08:27
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В средней школе № 2 города Боровска в рамках программы школьных инициатив реализовали проект «Десятая октава». Об этом рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Теперь школьный холл — это многофункциональная площадка, где ученики смогут раскрывать творческий потенциал, а также проводить музыкальные и театральные мероприятия. Пространство оснастили современной техникой: здесь появились ударная установка и комплект барабанных тарелок, цифровое фортепиано, профессиональная вокальная радиосистема, звуковая и световая аппаратура. Кроме того, в зоне установили телевизоры с кронштейнами и ноутбуки.

На реализацию проекта направили 464 тысячи рублей. Большую часть суммы — 417,14 тысячи рублей (89,9% стоимости) — софинансировал областной бюджет.

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