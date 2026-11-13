В Сухиничах студенты завершили курс обучения в рамках нацпроекта
В Колледже транспорта и сервиса города Сухиничи завершили обучение строительные маляры.
В рамках нацпроекта «Кадры» слушатели курсов освоили востребованную рабочую профессию. С сентября по ноябрь занятия проходили в комбинированном формате: очно и дистанционно.
Студенты изучили все ключевые этапы подготовки стен к покраске: от грунтовки до шпаклевки. Финалом обучения стал практический экзамен, где каждый выпускник на деле продемонстрировал полученные навыки и готовность к реальной работе.
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