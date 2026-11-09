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Образование

Козельская школа №2 стала центром обучения по программе «Код будущего»

Дмитрий Ивьев
09.11, 11:01
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Об этом рассказала глава администрации округа Елена Слабова.

«Код будущего» — крупный проект Минцифры России, он идёт в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Главное преимущество для ребят — обучение полностью бесплатное. В программе участвуют ученики 8–9 классов.

Школьники будут изучать современные языки программирования, учиться писать код и разбираться в непростых инженерных задачах. Занятия проходят вживую: ребята смогут общаться с опытными наставниками и по-настоящему погрузиться в профессию.

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