Козельская школа №2 стала центром обучения по программе «Код будущего»

Об этом рассказала глава администрации округа Елена Слабова.

«Код будущего» — крупный проект Минцифры России, он идёт в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Главное преимущество для ребят — обучение полностью бесплатное. В программе участвуют ученики 8–9 классов.

Школьники будут изучать современные языки программирования, учиться писать код и разбираться в непростых инженерных задачах. Занятия проходят вживую: ребята смогут общаться с опытными наставниками и по-настоящему погрузиться в профессию.