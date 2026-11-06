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Образование

В Калужской области 9 ноября стартует инженерная олимпиада «Звезда»

Дмитрий Ивьев
06.11, 07:39
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Новый сезон многопрофильной олимпиады «Звезда» откроется в регионе 9 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Олимпиада — один из крупнейших образовательных проектов в стране. Её проводит Союз машиностроителей России при поддержке «Ростеха», а входит она в официальный перечень олимпиад школьников от Минобрнауки. Победа или призовое место даёт преимущества при поступлении в вуз.

Участники смогут попробовать силы в разных направлениях — от классических дисциплин до современных инженерных сфер: например, в мехатронике, робототехнике и биотехнологиях.

В этом году в олимпиаде смогут участвовать не только школьники с 5 по 11 класс, но и студенты 1–2 курсов колледжей и техникумов. К проекту подключатся 63 школы и 14 учреждений среднего профессионального образования, помогать в организации будут вузы и колледжи.

По словам губернатора, заявки уже подали около 12 тысяч школьников и студентов. Калужская область в числе лидеров по числу участников. Владислав Шапша отметил, что растущий интерес к олимпиаде важен для профориентации, подготовки будущих инженеров и формирования кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей

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