Кировская школа №6 открылась для учеников после капремонта

После капитального ремонта свои двери для учеников открыла школа №6, рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

По его словам, обновленное учреждение встретило школьников светлыми коридорами, уютной столовой, современными кабинетами с новой мебелью, а также полностью замененными окнами, дверями, кровлей и системой отопления.

Работы проведены в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети». На ремонт школы было выделено 127 миллионов рублей. Обновление позволило не просто выполнить технические нормы, но и создать по-настоящему современную образовательную среду.

Работа по программе продолжится: в 2027 году начнется второй этап ремонта в школе №8, а в 2028 году к проекту присоединится школа №7, на обновление которой планируется направить около 125 миллионов рублей.