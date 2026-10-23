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Образование

Педагог из Читы выбрал для жизни Киров

Дмитрий Ивьев
23.10, 10:13
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В новом учебном году в Кировском лицее имени Уборцева Ю. Е. появился новый педагог Евгений Кузьмин.

Он преподаёт историю школьникам и приехал в Калужскую область из Читы.

Евгений Алексеевич — выпускник Забайкальского государственного университета. Он стал участником программы «Земский учитель» (она идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»).

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