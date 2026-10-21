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Образование

3000 калужан приняли участие в Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

Дмитрий Ивьев
21.10, 14:31
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В среду, 21 октября, об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Около трех тысяч молодых людей региона приняли участие в акции - Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», - пояснил он.

Кандидаты побывали в семи учебных заведениях.

- Выпускники этих учебных заведений максимально востребованы, а аграрный колледж входит в топ-10 национального рейтинга трудоустройства, - заявил Шапша. - В прошедшей акции участвовали дети и их родители, представители органов власти и компаний-работодателей. Гости познакомились с востребованными специальностями, узнали из первых уст о поступлении, дальнейшем обучении, проживании.

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