В школе деревни Хвощи обновили окна благодаря проекту «Школьная инициатива»

В Хвощевской школе заменили старые окна. Новые стеклопакеты установили в рекреации на втором этаже, в комнате детских инициатив и в библиотеке, сообщил 15 октября глава администрации Износковского округа Владимир Леонов.

После ремонта в помещениях стало светлее и комфортнее, улучшился микроклимат, а ещё школа стала тратить меньше средств на отопление.

Ученики и педагоги довольны переменами и благодарят всех, кто помог воплотить проект в жизнь.