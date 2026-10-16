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Образование

В школе деревни Хвощи обновили окна благодаря проекту «Школьная инициатива»

Дмитрий Ивьев
16.10, 07:22
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В Хвощевской школе заменили старые окна. Новые стеклопакеты установили в рекреации на втором этаже, в комнате детских инициатив и в библиотеке, сообщил 15 октября глава администрации Износковского округа Владимир Леонов.

После ремонта в помещениях стало светлее и комфортнее, улучшился микроклимат, а ещё школа стала тратить меньше средств на отопление.

Ученики и педагоги довольны переменами и благодарят всех, кто помог воплотить проект в жизнь.

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