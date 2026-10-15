В козельской школе №3 продолжается капремонт
Специалисты продолжают работы в рамках капремонта школы № 3 им. Героя РФ А.Ю. Щукина, рассказала глава администрации Козельского округа Елена Слабова.
Работы идут по графику: сейчас ведется монтаж фасада, внутри помещений уже завершена подготовка к чистовой отделке.
Капремонт проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируется полная реконструкция учебного конкурса, включая замену кровли, восстановление инженерных систем и модернизацию внутренних помещений.
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