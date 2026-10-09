В Калужской области открыли мурал выдающемуся учителю-новатору

Фото: Анастасия Матюхина.

В День учителя в фойе школы №6 Обнинска торжественно открыли новый символ преемственности поколений. Арт-объект посвящен почетному гражданину города, выдающемуся педагогу и новатору Раисе Павловне Маслевской.

Проект реализован в рамках масштабной программы социальных инвестиций SINTEC Group, действующей в родной для компании Калужской области.

Раиса Маслевская руководила школой 33 года — с 1978 по 2011 год. За это время учебное заведение превратилось в передовую площадку для внедрения уникальных авторских методик, которые до сих пор успешно применяются в российской педагогике.

Многие участники, в числе которых были учащиеся, выпускники, педагоги, представители администрации города, отмечали уникальность заложенной ею образовательной системы, суть которой заключается во всестороннем развитии учащихся и формировании прочного культурного фундамента у будущих ученых и инженеров. Личное присутствие Раисы Павловны придало особую торжественность мероприятию.

- Город гордится тем, что в Обнинске сформировались две мощные педагогические системы. В 1911 году — система Шацкого, а с 1978 года — система Маслевской, — отметила в ходе события заместитель главы администрации города в сфере образования Татьяна Волнистова.

В компании SINTEC Group подчеркивают: создание мурала в школе №6 и реализация других значимых инициатив в сфере образования — искренняя благодарность за созидательный труд всему педагогическому сообществу региона.

- Новаторские идеи Раисы Павловны опережали время, — подчеркнул заместитель генерального директора SINTEC Group, депутат Собрания города Обнинска Дмитрий Самбуров. — Дети многих наших сотрудников сегодня успешно учатся в шестой школе, а ряд действующих специалистов и руководителей компании — выпускники и воспитанники Раисы Павловны. И, конечно, для нас очень важно, чтобы новые поколения учащихся, их родители и педагоги знали историю своих знаменитых земляков и вдохновлялись ею.