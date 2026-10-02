В Обнинске стартовал Чемпионат «Формула интеллекта-2026»

Чемпионат по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» для школьников 8-11 классов стартовал в сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

Чемпионат проводится до 8 ноября и состоит из трёх этапов.

Региональный этап в Обнинске пройдёт 22 октября на площадке ИЦАЭ среди команд региона. Сбор заявок на участие завершается 11 октября.

В региональном этапе чемпионата могут принять участие школьные команды, включающие не более 6 человек.

Чемпионат пройдёт по правилам спортивного «Что? Где? Когда?»: в игре одновременно могут участвовать несколько команд, которым после чтения вопроса даётся минута на размышление. После этого команды пишут ответ на бланке и сдают его ведущему.

Интеллектуальный турнир проводится в рамках «Десятилетия науки и технологий в России».