Калужские старшеклассники станут участниками профильной смены «Коды Курчатова»

С 27 сентября по 3 октября в Калуге на базе Центра отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол» пройдёт интенсивная профильная образовательная смена «Коды Курчатова». Её участниками станут 150 школьников 7-9-х «курчатовских» классов и профильных классов биолого-химической направленности со всей области.

Проект «Коды Курчатова» реализует НИЦ «Курчатовский институт» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. Он направлен на популяризацию науки и естественно-научного образования для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. Ключевая цель инициативы – вовлечь детей в реальную научно-исследовательскую работу по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Наставниками выступают ученые Курчатовского института, которые в ходе смены расскажут учащимся о биотехнологиях в сельском хозяйстве, в частности, о науке, изучающей возможность использования живых организмов или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.