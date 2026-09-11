В Дзержинском округе запустили «Уроки под открытым небом»

В школе села Совхоз Чкаловский Дзержинского муниципального округа в рамках программы школьных инициатив проводят «Уроки под открытым небом».

Главная цель нововведения — внедрить формат занятий на свежем воздухе в основную школьную программу.

- Это позволит сделать обучение более увлекательным и продуктивным, повысить вовлеченность учащихся, а также будет способствовать их физическому, психическому, интеллектуальному и социальному развитию, - рассказала министр финансов региона Валентина Авдеева.

Общий объем затрат на реализацию проекта составил 414,88 тысячи рублей. 95% из этой суммы выделены из областного бюджета.

Смонтировано напольное покрытие — настил из рифленой стали, установлены 20 пластиковых стадионных кресел.