Министр просвещения РФ дал старт обновлённому курсу «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» стартовали в новом формате: школьники и студенты узнают о героях России через кино.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов открыл обновлённый курс «Разговоры о важном», проведя первое занятие в московской школе № 1231 имени В. Д. Поленова. В тот же день аналогичные уроки прошли по всей стране.

Ученики 6–11 классов и первокурсники колледжей посмотрели биографический фильм о Николае Ивановиче Путилове — промышленнике, который посвятил жизнь служению Родине.

Сергей Кравцов подчеркнул, что с нового учебного года занятия проходят в обновлённом формате: ребятам показывают короткие фильмы о людях, чьи судьбы объединяют страну. По словам министра, пример Путилова показывает: любовь к Родине и упорный труд помогают преодолеть любые трудности, а его жизнь остаётся образцом патриотизма для новых поколений.

В течение года школьникам представят 28 тем, посвящённых выдающимся россиянам. В программу вошли истории военных деятелей — Петра Котляревского, Алексея Мересьева, Фёдора Ушакова, Рихарда Зорге, а также представителей культуры — Галины Улановой, Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Кроме того, ребята узнают о Дарье Севастопольской, Елизавете Фёдоровне, Льве Яшине и Юрии Левитане.

Урок в новом формате прошёл и в Калуге: в 9 «В» классе школы № 14 занятие провела учитель русского языка и литературы Анастасия Владимировна Майорова. Школьники активно обсуждали увиденное и пришли к выводу, что труд — это не просто работа, а возможность служить своей стране.