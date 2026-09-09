Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Министр просвещения РФ дал старт обновлённому курсу «Разговоры о важном»
Образование

Министр просвещения РФ дал старт обновлённому курсу «Разговоры о важном»

Дмитрий Ивьев
09.09, 07:41
0 346
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

«Разговоры о важном» стартовали в новом формате: школьники и студенты узнают о героях России через кино.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов открыл обновлённый курс «Разговоры о важном», проведя первое занятие в московской школе № 1231 имени В. Д. Поленова. В тот же день аналогичные уроки прошли по всей стране.

Ученики 6–11 классов и первокурсники колледжей посмотрели биографический фильм о Николае Ивановиче Путилове — промышленнике, который посвятил жизнь служению Родине.

Сергей Кравцов подчеркнул, что с нового учебного года занятия проходят в обновлённом формате: ребятам показывают короткие фильмы о людях, чьи судьбы объединяют страну. По словам министра, пример Путилова показывает: любовь к Родине и упорный труд помогают преодолеть любые трудности, а его жизнь остаётся образцом патриотизма для новых поколений.

В течение года школьникам представят 28 тем, посвящённых выдающимся россиянам. В программу вошли истории военных деятелей — Петра Котляревского, Алексея Мересьева, Фёдора Ушакова, Рихарда Зорге, а также представителей культуры — Галины Улановой, Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Кроме того, ребята узнают о Дарье Севастопольской, Елизавете Фёдоровне, Льве Яшине и Юрии Левитане.

Урок в новом формате прошёл и в Калуге: в 9 «В» классе школы № 14 занятие провела учитель русского языка и литературы Анастасия Владимировна Майорова. Школьники активно обсуждали увиденное и пришли к выводу, что труд — это не просто работа, а возможность служить своей стране.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhTR3NNQ2h3bTl6QTZTYTFJS1BYNmc9PSIsInZhbHVlIjoiTHozWmZCR0xDem5ZUG8yTE9VcktLb2NEYVozQllFT3QyM0VxV3NEdzM4eEk2c3UzSzMyTVhqUmtySktScVF3SkI3M2RBSDN4a2FoQzA5WVBxN3JLS3dpUzlvOGxRT3M4RS9hMmNOak1ETTRBejFpNXZNS0YybnNmWmRqcWVVa1phYTRtTkU1STNINTJxMnB2a1poM3FqaEJGbm80TnQvTjdOSytyUFdiN1kxRnBVcktiQnRPYzBOQ1hJVXd1emZ6ejlsWUpJM0o1VzB0d3RHOEV3ZmtKZUt1OURUbUp1elR6VGFMNGx0eXhMMVhQd2JyNzRMNmI1UHNJZmFSVSsxaHRsVmtUdVlBSXVXK2NQazMwRWorTG9mQkt5bitvTHIrV2lBQXB6aHBGTGdsUE4rSkMvVXBaVmxuWTR3WWhLZmIwenJsMXJtYWhOUG03YlQ0bnhwR2pDb1VPRjRqZkhUTEFqbnlxQUlZTnRQSUR6WWZNMDhyQll2MXZ3eGtZNk9GcTVlWGR0ZEk4cmxBekoyUS83aXRWU0YvdFJ6OTlFMkZiNHh1SVVNVkthQmcycFhkOWVEanNrV0laK3RhVjY3YSIsIm1hYyI6ImY4OTNjM2M5NmUyODRkNmMxYzExZWE0ZDM0ODI4ZmVhM2FmZmMyZGQzZWNmYTdlYWRkZGMwOGRkOWUyMmVmOTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw1bkNDa0N2cldpN0hIcEZ3SU0ydEE9PSIsInZhbHVlIjoiK3k4YUpnNTUwcWZmUU51cloxd0J5Y2hxZHQxQXI3YTdPWU45dDBVOHVoOS95NWdhbGVwL3dZV0k2a0I2K3ZVdWp1QUloeVMyTE4weUVBZkVTbk5PYVdaeEt4cnlVV1BmbmdKUFhkRVp4QnVnQWxuL1VKZ05OYlRVbjZVVFZhRU5WMThnUis0SlEzZTBUWEdXdmdKak5nUkF1K002WXc5cmpYQzB0QjFmNUtJYy9TK3lFaGMzVHRIQUl4NWkwdlkxUVlPMkhWU2hWanRqTktLTmlKUlJIbXcyQWEzcCtkaDFXZ3hubjlRVVA5c09YUFNJNCtLOFVMWFBXUVlyMkxiWElRWHdRQXlNTmVjUExsVkIrRjM3dDBGMzF6bjJoMjRtTTVOT2xKUmdEdzM2bkQrRVlGekVzMUk0YitZc2hQdjMrV0ZmZ29xZFZpWEJGUXFOZVFtcEhYS0krcXRMQXNDWTRTT1dBZjhuZW9Ua2dOVTlQZFEveVQyYkxPVkc5OC96MnNxQitWYk9NdWs1TTJtc3B5NEhza1FuZEVKTDZUT05NaDZqYyszZGRaV3U2ZWU5VUJZNE52ZC9wRjhZdFB6cHBxbmFvMnhKMTVJK2pjbG5BSWdWRmlMWW9jWWZ1QjhNTmpEMklCa3RXU0lscjBwQWF3QjRHSFd4czZ6SXdQakFSYjZmaldqdWpBc3JoTmlWajc0UDRIUVdRQ1U5V1F0bktpeExCZkI2VUFreHdUR1U5aC9wVFRadUFpSFFhNjhMaEdBZ2Fyak93V3M1RG51eWF2b1YzVVJ6b0syQXUyUTE0SXBsMkJMSHdWdFZkN1lCUHZlZ2l2Y1greENEaHhnTSIsIm1hYyI6Ijc3ODVmNjNkNDUzYmE0ODI0ODA1Njc2YzAxZDJlNzJjOTkzZjE0M2UzZTUwMTk3YWFhMzFmODAwYTNjNGUzMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+