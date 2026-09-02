В Калужском колледже завершают капремонт

В 2026 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в техническом колледже ремонтируют три объекта: два учебных корпуса на Грабцевском шоссе и Новослободской, а также общежитие на Грабцевском шоссе.

Общежитие на Грабцевском шоссе откроют для студентов уже 15 сентября. Пока ребята заселяются в общежитие на Новослободской — его обновили в прошлом году. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил высокое качество проведённых работ.

При распределении мест в общежитии учитывают особые жизненные ситуации студентов льготных категорий — в соответствии с федеральным законодательством.

Калужане могут поделиться мнением о ремонте: для этого на зданиях колледжа разместили QR‑коды. Все отзывы анализируют и принимают во внимание при завершении работ.