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Образование

В Калужском колледже завершают капремонт

Дмитрий Ивьев
02.09, 07:30
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В 2026 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в техническом колледже ремонтируют три объекта: два учебных корпуса на Грабцевском шоссе и Новослободской, а также общежитие на Грабцевском шоссе.

Общежитие на Грабцевском шоссе откроют для студентов уже 15 сентября. Пока ребята заселяются в общежитие на Новослободской — его обновили в прошлом году. Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил высокое качество проведённых работ.

При распределении мест в общежитии учитывают особые жизненные ситуации студентов льготных категорий — в соответствии с федеральным законодательством.

Калужане могут поделиться мнением о ремонте: для этого на зданиях колледжа разместили QR‑коды. Все отзывы анализируют и принимают во внимание при завершении работ.

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