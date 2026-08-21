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Образование

В Калужской области на капремонт детсадов направят свыше 250 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
21.08, 09:38
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В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» в 2026 году проведут капитальный ремонт и оснащение шести детских садов. Дошкольные учреждения обновят в Дзержинском, Жуковском, Людиновском, Малоярославецком, Медынском и Юхновском округах, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

На эти цели выделено 252,9 млн рублей, из которых 242,8 млн рублей — средства федерального бюджета.

В 2027 году собираются модернизировать ещё восемь дошкольных организаций. На работы в плановом периоде предусмотрено 413,5 млн рублей.

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