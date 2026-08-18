11 педагогов из Калужской области отправятся на VI Форум классных руководителей
В текущем году на участие в форуме было подано более 43 000 заявок со всей России. Конкуренция была высокой, в столицу смогут поехать только 700 классных руководителей и кураторов групп СПО.
Возрастной диапазон участников оказался максимально широким: самому молодому педагогу, прошедшему отбор, — 18 лет, а самому опытному — 81 год.
Калужскую область представят 11 человек. Среди них директора, учителя и преподаватели колледжей.
Форум классных руководителей проводится уже в шестой раз.
Зарегистрироваться на онлайн-участие в форуме можно до 30 сентября.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь