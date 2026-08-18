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Образование

11 педагогов из Калужской области отправятся на VI Форум классных руководителей

Дмитрий Ивьев
18.08, 13:56
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В текущем году на участие в форуме было подано более 43 000 заявок со всей России. Конкуренция была высокой, в столицу смогут поехать только 700 классных руководителей и кураторов групп СПО.

Возрастной диапазон участников оказался максимально широким: самому молодому педагогу, прошедшему отбор, — 18 лет, а самому опытному — 81 год.

Калужскую область представят 11 человек. Среди них директора, учителя и преподаватели колледжей.

Форум классных руководителей проводится уже в шестой раз.

Зарегистрироваться на онлайн-участие в форуме можно до 30 сентября.

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