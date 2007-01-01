Приложение «Госуслуги. Моя школа» помогает родителям и школьникам контролировать учебу

Сервис запустили в рамках нацпроекта «Экономика данных», и сегодня им пользуются уже более 10 миллионов человек по всей России, рассказали в калужском правительстве.

В одном месте собрано актуальное расписание уроков и кружков, домашние задания и оценки, статистика.

В приложении есть календарь, где можно отмечать не только школьные дела, но и личные: секции, занятия с репетитором, важные события. Недавно добавили функцию повторяющихся задач — теперь не нужно каждый раз вносить одни и те же занятия вручную.

Родители могут делиться расписанием и успехами ребенка с близкими, а также отправлять школьнику слова поддержки прямо в приложении. Раз в две недели мамам и папам приходят короткие отчеты: как изменился средний балл, были ли пропуски или опоздания.

Доступ к данным есть только у родителя и ребенка. Информация из школы отображается только с их согласия и не хранится в самом приложении.