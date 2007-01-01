Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Приложение «Госуслуги. Моя школа» помогает родителям и школьникам контролировать учебу
Образование

Приложение «Госуслуги. Моя школа» помогает родителям и школьникам контролировать учебу

Дмитрий Ивьев
06.05, 07:05
0 184
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сервис запустили в рамках нацпроекта «Экономика данных», и сегодня им пользуются уже более 10 миллионов человек по всей России, рассказали в калужском правительстве.

В одном месте собрано актуальное расписание уроков и кружков, домашние задания и оценки, статистика.

В приложении есть календарь, где можно отмечать не только школьные дела, но и личные: секции, занятия с репетитором, важные события. Недавно добавили функцию повторяющихся задач — теперь не нужно каждый раз вносить одни и те же занятия вручную.

Родители могут делиться расписанием и успехами ребенка с близкими, а также отправлять школьнику слова поддержки прямо в приложении. Раз в две недели мамам и папам приходят короткие отчеты: как изменился средний балл, были ли пропуски или опоздания.

Доступ к данным есть только у родителя и ребенка. Информация из школы отображается только с их согласия и не хранится в самом приложении.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNzVmVyTDdMTU41STRQWnNIZ1dKZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiVkpOZUtYQ28zcU5KN2hCaGFuVEhGS2VyVzFVb0Z0cmFyTG1QSHhlNFlqaE5ENUVPeHR2MWdnUFVES2RQRkxiMXBTUEsveEI0cWpyR01nTHBlcjFYeUE5b1VWck1TREQ4WjM2S29EZW0yekxvZDlQT3d5ZWp4V0laa2RTV3pUanJmcFp5T2hMM0lxcmQ4RXlOcStOSVBmQURWNVVobDZUdWRtVER6alR3TUdvcUlTd3g3TFQ2OW1JZlhldDJYOE05QmYzaFdXSXJtL0M3THdHK3hRb0k5Z0lHei9qVVd1TTljTGtJaDNUQmN0RnFXSkd1L3pnSmdrdzdnQ0R4b1pOeGpCMW5nNEFHNlNXT1czaXdjZUVtRFhnWU0zMTlId3Aya0MwV0kyT0x4cEtDcCtPTXRIRm01ejBXbHIzVllpcDlwR3g5OUdGVHh6ZGFLNU9RQkpFL1ZZdHV6MUY3QURTWEVaenZGUXNnOURYSzR2UVg4ZFIxME04WW1UTkxYemRtcmhjOEFHN2UxV0JaQyt3UloxWG1ma3ZhYXJ4NnNrUEZST1g3OHVXT2dLSTJPMGFicmR6SWNSZWdxQytnbHNSTSIsIm1hYyI6ImM3NTg4MDliZjZiZjQwOGFhMzJlNDJhMWIxNTcwZTNiYTNmYzczNjgzMzFiZWVmZjZiNGZjYWI1MzE0NTRhMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8vUXIzRTFoVEV2eWw0aVFEUGd2YUE9PSIsInZhbHVlIjoieGQrekRsQVQ2RTFHKzNCbDN5MVExaDNqUEVxUDJnZzgwS0JvVFd4eTVWZGZ1bk14RFdlQXlQQjYzNnVBUkI4TkpXYURLZXNBZk5HUDAxQm5zNnY3dU9FSWdSSkticWZOT0J0NEwyVHllSVB3d3VCRzlyaDRFRzNiYzNBbGJVZFlzRTk2cWJHajVJZEhMbXA3ZG4vb3lXR0ttVFF1cnlUR05IYXJTTkZvQW5pelpoQXIvSlU1YUxKR3JPSklzV2tBMlBoRGJXZm1jKzBSeWlyKzJWdjVzejJJa3VvRWhVWjJjbXBFb1RJcGIrSFRjdU90ZS9KYXU3cHAwRmcrdERQVngrWEk2WlcyUnNxd3FZZVZjMGFud3oxenphc2d1NU5zRnIrK1BacmtnTGlablAwMXBKNllXL3djTWNUb1Vaa3F1N3VhOXpDMFExSEVuclZqY0dLZEhmNG1ob2lSdHRvQ25RQkNqYi9YNWg0U1A3ZlUyY0loRWpzZEpyZkdqK2c1YnFUTjE2NGpSVWdFNEdmbEVmUFc2MGJBYThucy9qSisxazd3cGVTV3FJbTNxckFLQllJUXEwZFVGcDRYUmRXWTlIbnJVVHlDdWFpQTZoRm5TNWovQkl4Mk9HSDEyTk15QjM3R213MnorY2J6Rno5MmVvaVM2QitMc1RCczlNUFpjWGJlalQ0ckcvYngzaFBzMjQrdWVDYkFQdG1ON0piYitMN3g0VE9ycTRXU0pMUGJlQUh4dzNyT2lJazQ4aVphTzlnNG9CNUFMcVF1VFBqU2RKVm53bnZjeUdDZnl0OVNBOVVlWXpZQ3JYa3BQWkozNUdDZS9RWS9JcG5FaThtdSIsIm1hYyI6IjUwYmNhOGY0MzhmOTY5NTQyZTM2NmMzMDM0MzY1YTk4N2FkMjA4OTRlY2Q5ZGE5MTJlNWRlZjY3MGM2NDBjNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+