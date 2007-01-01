Калужские школьники добились успеха на Всероссийской олимпиаде
Десять учеников стали победителями и призерами.
- Это лучший результат юных калужан за последние годы, - сообщил 4 мая губернатор региона Владислав Шапша.
Мария Киселева из гимназии Обнинска выиграла ВсОШ по русскому языку.
В призеры попали Кирилл Филиппов (школа №23 Калуги) – история, Кирилл Тимин (Гимназия Обнинска) – химия, Матвей Артемкин (школа №12 Обнинска) – биология, Матвей Пешков Лицей ФТШ Обнинска) – химия, Ксения Захарочкина (школа №1 Жиздры) – информатика, Николай Чебаков (Лицей ФТШ Обнинска) – химия, Кристина Такконелли (Лицей ФТШ Обнинска) - итальянский язык, Чжанниси Линь (школа №10 Калуги) - китайский язык, Мария Бочев (Гимназия Обнинска) - мировая художественная культура.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!