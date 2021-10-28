Лев Лещенко выступил в Калуге

В среду, 27 октября, знаменитый российский исполнитель Лев Лещенко дал концерт в Калуге. Выступление на сцене «Арены КТЗ» бесплатно смогли посмотреть ветераны и зрители из социально-незащищенных категорий населения.

Артист исполнил все свои знаменитые хиты: «Родительский дом», «Соловьиная роща», «До свиданья, Москва», «Любовь. Комсомол и Весна», «День Победы».

Этот гастрольный тур проходит при поддержке Российского фонда культуры.

Отметим, что 1 февраля 2022 года народному артисту России Льву Лещенко исполнится уже 80 лет.

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