Концерты группы "Пилот" в Калуге и Обнинске перенесены на декабрь

Концерты группы «Пилот» переносятся из-за изменений в графике туров.

В Калуге выступление артистов теперь ожидается 11 декабря в «Concert Hall» (Арена КТЗ), начало в 20:00. А в Обнинске событие перенесено на 12 декабря. Мероприятие состоится в Доме учёных в 19.00.

Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

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