На Терепце открылась выставка «Хранители земли калужской. 650 лет»
В четверг, 21 октября, в МБОУ «Лицей №48», которая расположена в микрорайоне Терепец, Калуги открылась передвижная выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет».
Автор выставки – профессор Игорь Котов. Баннеры выставки содержат информацию об исторических личностях, важных событиях, памятниках природы Калужской области, а также о православных святынях земли Калужской.
Каждая фотография оснащена QR-кодом, по которому ученики школы и их родители могут получить подробную информацию по каждому событию или известных калужанах.
В церемонии открытия приняли участие первые лица города, общественные деятели, преподаватели и ученики лицея.
- Мы хотим выразить благодарность Станововой Елене Валентиновне, Родичевой Людмиле Алексеевне, а также учащимся и выпускникам Кадетского многопрофильного техникума за помощь в подготовке этой выставки, - говорят в администрации лицея.
Выставка продлится до 31 октября.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!