На Терепце открылась выставка «Хранители земли калужской. 650 лет»

В четверг, 21 октября, в МБОУ «Лицей №48», которая расположена в микрорайоне Терепец, Калуги открылась передвижная выставка «Хранители земли Калужской. 650 лет».

Автор выставки – профессор Игорь Котов. Баннеры выставки содержат информацию об исторических личностях, важных событиях, памятниках природы Калужской области, а также о православных святынях земли Калужской.

Каждая фотография оснащена QR-кодом, по которому ученики школы и их родители могут получить подробную информацию по каждому событию или известных калужанах.

В церемонии открытия приняли участие первые лица города, общественные деятели, преподаватели и ученики лицея.

- Мы хотим выразить благодарность Станововой Елене Валентиновне, Родичевой Людмиле Алексеевне, а также учащимся и выпускникам Кадетского многопрофильного техникума за помощь в подготовке этой выставки, - говорят в администрации лицея.

Выставка продлится до 31 октября.

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