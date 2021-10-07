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Калуга готовится к III Международному кинофестивалю «Циолковский»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2021 16:19 0 258
Калуга готовится к III Международному кинофестивалю «Циолковский»

В четверг, 7 октября, в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседание оргкомитета III Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Он пройдет с 12 по 16 апреля 2022 года при поддержке Фонда президентских грантов, корпорации «Роскосмос», правительства и Законодательного Собрания Калужской области.

Президентом фестиваля является известный российский режиссер Игорь Угольников. Он предложил провести его в формате Недели кинотуризма и открыть на площадке музея истории космонавтики Калуги, чтобы все желающие смогли принять участие.

На фестивале в Калуге покажут тематические фильмы и передачи. Запланированы также встречи, лекции, празднование 50-летнего юбилея фильмов «Солярис» и «Укрощение огня».
 
Важной особенностью предстоящего фестиваля станет также то, что школьники и студенты смогут посещать его с использованием «Пушкинской карты».

Подготовку фестиваля прокомментировал вошедший в оргкомитет депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег КОМИССАР:
 
- Несмотря на то, что фестиваль проводился всего два раза, он уже завоевал популярность и признание на всероссийском и международном уровне. Символично, что местом его проведения является Калуга, которую все знают, как колыбель космонавтики благодаря трудам нашего великого ученого и мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского. Однако, по предложению Игоря Угольникова, в следующем году мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и других городах. Мы ожидаем делегации из восьми субъектов Российской Федерации, связанных с космической отраслью, которые будут презентовать свои регионы. Приглашаем гостей к нам на это уникальное мероприятие! Будет интересно и познавательно.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2021 16:19 0 258
Тэги: законодательное собрание
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