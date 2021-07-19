В Калужской области до 1 сентября отремонтируют 11 детских школ искусств
В Калужской области к началу нового учебного года планируется завершить капитальный ремонт 11 детских школ искусств. Об этом сообщает правительство региона.
В частности, работы проходят в Обнинске, Мосальске, Перемышле, Юхнове.
- В Юхнове в светлые чистые помещения в сентябре придут 60 новых учеников, - отмечают в правительстве. - Всего в школе обучается более 250 юхновчан по семи направлениям – кроме отделений музыкальной школы есть художественное, эстетическое и хореографическое.
В прошлом году капитальный ремонт охватил шесть школ искусств. Работы ведутся по национальному проекту «Культура».
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