Для семей Калуги в парке культуры каждое воскресенье будет организована программа

В калужском городском парке культуры и отдыха для семей с детьми каждые выходные будет организована развлекательная программа, сообщает управление культуры Калуги в субботу, 3 июля.

Уже в это воскресенье, 4 июля, в Центральном парке калужане бесплатно примут участие в конкурсах, играх, мастер-классах, посетят интерактивные площадки и насладятся концертной программой.

Когда: каждое воскресенье в 12:00

Где: ул. Баженова, 4, городской парк культуры и отдыха