День мирного атома в Обнинске перенесли на 25 сентября
В Обнинске 26 июня отмечается День мирного использования ядерной энергии. В этом году его было решено перенести на 25 сентября из-за аномальных погодных условий, сообщает региональное агентство по развитию туризма со ссылкой на организаторов.
- Символический праздник для Обнинска накладывается на юбилей - 65 лет самому наукограду, так что этот праздник обязан быть особенным, - отмечают в ведомстве. - Его название - музыкально-драматическое мероприятие «Улица Лейпунского - визитная карточка города». На улице обещают установить шлагбаум, как это было в 60-х, когда Обнинск был закрытым городом, артисты будут выступать в кузове грузовика, а те, кто придет в аутентичной одежде 60-х, могут получить призы. В концертной программе - песни советских лет и джаз.
Программа праздника уже опубликована:
- 16:00 - Торжественное собрание,
- 16:30 - концерт вокально-инструментального ансамбля "СССР", г. Калуга,
- 17:45 - историческая минута пуска реактора, выступление студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
- 17:50 - концерт группы Владимира Чучелова "Грот саббат", г. Обнинск,
- 18:20 - ансамбль классического джаза "0,5 Band" Екатерины Булкиной, г. Обнинск.
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