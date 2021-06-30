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День мирного атома в Обнинске перенесли на 25 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото: агентство по развитию туризма.
Опубликовано: 30.06.2021 14:02 0 129
День мирного атома в Обнинске перенесли на 25 сентября

В Обнинске 26 июня отмечается День мирного использования ядерной энергии. В этом году его было решено перенести на 25 сентября из-за аномальных погодных условий, сообщает региональное агентство по развитию туризма со ссылкой на организаторов.

- Символический праздник для Обнинска накладывается на юбилей - 65 лет самому наукограду, так что этот праздник обязан быть особенным, - отмечают в ведомстве. - Его название - музыкально-драматическое мероприятие «Улица Лейпунского - визитная карточка города». На улице обещают установить шлагбаум, как это было в 60-х, когда Обнинск был закрытым городом, артисты будут выступать в кузове грузовика, а те, кто придет в аутентичной одежде 60-х, могут получить призы. В концертной программе - песни советских лет и джаз.

Программа праздника уже опубликована:

  • 16:00 - Торжественное собрание,
     
  • 16:30 - концерт вокально-инструментального ансамбля "СССР", г. Калуга,
     
  • 17:45 - историческая минута пуска реактора, выступление студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
     
  • 17:50 - концерт группы Владимира Чучелова "Грот саббат", г. Обнинск,
     
  • 18:20 - ансамбль классического джаза "0,5 Band" Екатерины Булкиной, г. Обнинск. 
Дмитрий Ивьев , Фото: агентство по развитию туризма.
Опубликовано: 30.06.2021 14:02 0 129
Тэги: жара праздники культура общество
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