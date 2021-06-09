В Медыни завершились съемки фильма о Брестской крепости

Виктор Максимов.

В Калужской области, рядом с Медынью, завершилась часть съемки документального фильма с рабочим названием «40 минут Брестской крепости» режиссера Александра Курняева.

Главную роль в нем исполнил Виктор Максимов, который сыграл немецкого командира. Также в фильме снимались Кирилл и Алексей Кондратьевы.

Фильм выйдет, предположительно, в конце осени.

- Фильм уникален тем, что в нем используется оригинальная военная техника, вооружение и форма, - рассказал нам 9 июня генеральный продюсер и директор фильма Константин КОНДРАТЬЕВ.

Съемочный процесс.

Река Медынка.

За первую неделю боев в Брестской крепости погибло около 1900 советских воинов и 1200 нацистских солдат.

В первые 5 минут Брестская крепость получила 7000 тысяч выстрелов со стороны фашистов.