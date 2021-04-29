В Калуге открылась выставка импрессионистов под открытым небом
В среду, 28 апреля, в сквере Калужской областной филармонии открылась выставка «Шедевры импрессионизма», сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
- Экспозиция представляет собой высококачественные изображения произведений художников-импрессионистов, в том числе и те, что экспонируются в крупнейших музеях мира: Метрополитен, Музей Орсе, Нью-Йоркский музей современного искусства и других, - поясняют организаторы.
Каждая картина сопровождается искусствоведческими и историческими комментариями.
Сквер возле филармонии на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге.
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