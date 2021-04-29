В Калуге открылась выставка импрессионистов под открытым небом

В среду, 28 апреля, в сквере Калужской областной филармонии открылась выставка «Шедевры импрессионизма», сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

- Экспозиция представляет собой высококачественные изображения произведений художников-импрессионистов, в том числе и те, что экспонируются в крупнейших музеях мира: Метрополитен, Музей Орсе, Нью-Йоркский музей современного искусства и других, - поясняют организаторы.

Каждая картина сопровождается искусствоведческими и историческими комментариями.

Сквер возле филармонии на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге.