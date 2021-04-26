Кто выиграл билеты на концерт фортепианной музыки в Калуге
Во вторник, 27 апреля, на сцене Дома Музыки в Калуге профессор Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского Юрий МАРТЫНОВ представит вечер фортепианной музыки (12+).
- В новой программе Юрия Мартынова - уникального музыканта, владеющего в совершенстве различными клавишными инструментами и блистательно исполняющего музыку разных эпох и стилей, прозвучат сонаты Брамса и Рахманинова, - рассказали организаторы.
Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на это выступление. Повезло Наталии Ленчевской.
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