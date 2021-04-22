Кто выиграл билеты на концерт старинной музыки в Калуге

В субботу, 24 апреля, на сцене Дома музыки в Калуге пройдет концерт старинной музыки «Ренессанс PARTY» (6+).

- Энергичные средневековые народные пляски и любовные баллады, изящные танцевальные пьесы эпохи барокко прозвучат в исполнении Ансамбля старинной музыки, - говорят организаторы. - Атмосферу старинных развлечений создадут исполнители исторических танцев из Калуги и Обнинска. Принять в них участие смогут и зрители, посетившие необычную вечеринку.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на концерт. Повезло Антону Денисову.