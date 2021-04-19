Геннадий Скляр рассказал о своем карьерном пути - от молодого инженера до депутата Госдумы

16 апреля в 20.00 ведущая телекомпании «Ника-ТВ» Ирина Воронцова в программе «Персона» встретилась с депутатом Госдумы Геннадием СКЛЯРОМ — человеком, который с 70-х годов живет в Обнинске, которого знают чуть ли не все горожане — он же всегда на виду.

Нынешний депутат Госдумы прошел в городе всю карьерную лестницу от молодого инженера-конструктора до первого секретаря горкома партии. А потом вдруг в один день лишился всего — работы, планов, привычного ритма жизни. Сменился политический строй, многим людям с трудом пришлось искать себе новую дорогу жизни, и Скляр оказался среди них:

- Пять лет я провел в электричках Обнинск-Москва, - вспоминает он о том времени.

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