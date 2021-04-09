Кто выиграл билеты на концерт танцующего симфонического оркестра в Калуге

В воскресенье, 11 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит симфонический оркестр «Concord Orchestra». Музыканты представят шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Лучшее» (6+).

- Вы услышите самые лучшие композиции Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, АC/DC, Queen, Muse, System of a down, Rammstein, - говорят организаторы. - Музыканты «Concord Orchestra» исполнят новые аранжировки любимых рок-групп так, что поразят вас безумным звучанием рок-хитов! Музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Алексею Бересневу.