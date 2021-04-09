Кто выиграл билеты на детский спектакль «Три кота. День варенья»

В субботу, 10 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут детский спектакль «Три кота. День варенья» (0+). Его продолжительность составит около часа.

- Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи - дня рождения Мамы, - рассказали организаторы. - К этому празднику котята решили подготовиться основательно. Утро в семье началось необычно – мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко «Дню варенья»! На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывали билеты на этот спектакль. Повезло Наталье Фоминой и Елене Прокошиной.