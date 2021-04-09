Разыгрываем билеты на концерт Ярослава Евдокимова в Калуге

В субботу, 10 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит заслуженный артист России Ярослав ЕВДОКИМОВ. Он представит программу «Фантазер» (6+).

- Ярослав Евдокимов всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями, - говорят организаторы. - Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Ярослава обворожил прекрасную половину человечества. Подарите родным два часа приятных воспоминаний!

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