Кто выиграл билеты на концерт группы «Чайф» в Калуге

В среду, 7 апреля, группа «Чайф» сыграет свой концерт на «Арене КТЗ» в Калуге. Музыканты представят программу «Война, мир и…» (6+).

Напомним, выступление должно было состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на весну.

Перед концертом лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин обратился ко всем калужанам:

- Жители сказочного города Калуга, добрую весть несу я вам в дом. 7 апреля на «Арене КТЗ» группа «Чайф» все-таки сыграет свою юбилейную программу «Война, мир и…». Мы так долго ждали этой встречи. Приходите!

В сообществе KP40 в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на концерт «Чайф» в Калуге. Повезло Николаю Мосенову. Поздравляем!