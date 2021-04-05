Кто выиграл билеты на концерт «Дыхание вечности» в Калуге

Во вторник, 6 апреля, на сцене Дома музыки в Калуге состоится концерт «Дыхание вечности» (6+).

- Зал наполнится волшебными мелодиями дудука Аргишти (Санкт-Петербург), а также романтичными звуками рояля и вселенским дыханием органа от Ивана Ипатова (Москва), - сообщили организаторы. - Дудук и орган - два короля музыки. В совместном звучании эти инструменты такие великие и такие разные, великолепно дополняют друг друга.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Максиму Чурикову. Поздравляем!