Кто выиграл билеты на концерт Тимура Шаова в Калуге

В субботу, 3 апреля, на сцене Дома музыки в Калуге выступит известный исполнитель авторской песни Тимур Шаов. Он представит программу «Смех сквозь струны» (16+).

- Тимур Шаов в авторской песне стоит несколько особняком, - говорят организаторы. - Борис Стругацкий сравнивал его творчество с песнями Галича и Юлия Кима, а сам Ким - с песнями Высоцкого и того же Галича. Но Шаов не ограничивает себя рамками авторской песни, не стремится придерживаться какой-то одной стилистики в творчестве. В его музыкальном формате и авторская песня, и рок-н-ролл, и романс, и баллада, и стилизации под городской фольклор, и национальные мотивы.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Устюговой. Поздравляем!