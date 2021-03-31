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Разыгрываем билеты на концерт известной группы The Hatters
В пятницу, 2 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известная российская группа The Hatters (18+).
В рамках своего тура 2021 года они представят в нашем городе свои лучшие хиты.
Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах.
Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке на сообщество.
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