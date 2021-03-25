Валерий Меладзе спел дуэтом с учительницей из Калужской области в эфире ТНТ

Учитель музыки из города Балабаново Калужской области Мария СОБОЛЕВА спела дуэтом с заслуженным артистом России Валерием МЕЛАДЗЕ. Девушка поучаствовала в шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ, сообщает Боровский районный информационный центр.

Калужанка вместе с Меладзе исполнила песню «Небеса».

- Это моя работа, с кем бы в дуэте я не оказалась, - отметил Мария Соболева. - Но, конечно же, во время всего процесса я не успевала думать о том, что происходит. Осознала, что спела с человеком, чьи песни с самых ранних лет знаю наизусть, только спустя некоторое время. Обрадовалась.

Девушка закончила Московский губернский колледж искусств. Несколько лет назад выступала в составе группы «Дельфин». Сейчас учится на артиста эстрады в Институте современного искусства, преподает музыку в школе №4 в Балабаново и обучает детей вокалу.

Ранее Мария не раз побеждала в известном конкурсе для молодых исполнителей «Золотая нота».