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Валерий Меладзе спел дуэтом с учительницей из Калужской области в эфире ТНТ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.03.2021 15:07 0 891
Валерий Меладзе спел дуэтом с учительницей из Калужской области в эфире ТНТ

Учитель музыки из города Балабаново Калужской области Мария СОБОЛЕВА спела дуэтом с заслуженным артистом России Валерием МЕЛАДЗЕ. Девушка поучаствовала в шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ, сообщает Боровский районный информационный центр.

Калужанка вместе с Меладзе исполнила песню «Небеса».

- Это моя работа, с кем бы в дуэте я не оказалась, - отметил Мария Соболева. - Но, конечно же, во время всего процесса я не успевала думать о том, что происходит. Осознала, что спела с человеком, чьи песни с самых ранних лет знаю наизусть, только спустя некоторое время. Обрадовалась.

Девушка закончила Московский губернский колледж искусств. Несколько лет назад выступала в составе группы «Дельфин». Сейчас учится на артиста эстрады в Институте современного искусства, преподает музыку в школе №4 в Балабаново и обучает детей вокалу.

Ранее Мария не раз побеждала в известном конкурсе для молодых исполнителей «Золотая нота».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.03.2021 15:07 0 891
Тэги: культура видео
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