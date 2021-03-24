В Калужском доме музыки чествовали работников культуры

27 августа 2007 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о «Дне работника культуры». Этот день стал общим профессиональным праздником для представителей творческих профессий, деятелей искусства, хранителей и популяризаторов культурного наследия.

Сотрудников управления культуры, работников калужских музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств и творческих студий поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, заместитель Городского Головы Ирина Агеева и начальник управления культуры Яна Васина.

«Вы – абсолютно уникальные люди, праздник это ваша профессия, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – У вас всё получается легко, красиво и элегантно, вы всегда идёте в ногу со временем. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и творческих успехов, пусть вам удастся реализовать все свои блестящие идеи на благо калужан!»

Творческие коллективы города подготовили концертную программу, работникам культуры были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

«Как человек, который в течение пяти лет курировал социальный блок, и в том числе управление культуры, могу с уверенностью сказать что культурная сфера нашего города находится на очень высоком уровне, и с каждым годом этот уровень повышается, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Плодотворно работают наши клубы, библиотеки, Городской досуговый центр, театр кукол, зрителей постоянно радуют новые программы, воспитанники калужских школ искусств занимают высокие места на всероссийских и международных конкурсах. Конечно, 2020 год был непростым, пандемия наложила свой отпечаток, но множество проектов было реализовано в формате онлайн, все наши клубы, школы искусств предлагали как развлекательные, так и обучающие программы. В сложных условиях учреждения культуры смогли подарить калужанам праздник на День города, достойно провести мероприятия в рамках Новогодней столицы. Впереди у нас 650-летие Калуги, уверен, что этот праздник надолго запомнится калужанам и гостям города».