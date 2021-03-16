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Кто выиграл билеты на выступление «Хора Турецкого» в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт «Хора Турецкого».
Опубликовано: 16.03.2021 17:17 1 290
Кто выиграл билеты на выступление «Хора Турецкого» в Калуге

В среду, 17 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге состоится концерт «Хора Турецкого». Артисты представят свои лучшие композиции.

- Музыкальный феномен 21 века, - говорят организаторы. - Рекордсмены популярности - более 7000 выходов на сцену и 6 миллионов километров пройденного пути. Им рукоплещет весь мир - от Парижа и Берлина до Нью-Йорка и Пекина. Настоящие артисты мира.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Елене Прохоровой. Поздравляем!

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт «Хора Турецкого».
Опубликовано: 16.03.2021 17:17 1 290
Тэги: культура
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