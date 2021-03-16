Разыгрываем билеты на выступление «Хора Турецкого» в Калуге

В среду, 17 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге состоится концерт «Хора Турецкого». Артисты представят свои лучшие композиции.

- Музыкальный феномен 21 века, - говорят организаторы. - Рекордсмены популярности - более 7000 выходов на сцену и 6 миллионов километров пройденного пути. Им рукоплещет весь мир - от Парижа и Берлина до Нью-Йорка и Пекина. Настоящие артисты мира.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке.