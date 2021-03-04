Разыгрываем билеты на концерт Артура Руденко в Калуге

В праздничный понедельник, 8 марта, известный исполнитель шансона Артур Руденко на сцене «Арены КТЗ» в Калуге представит свой концерт (6+).

- Певец Артур с хитом «Забыть нельзя, вернуться невозможно…» сравнительно недавно прямо-таки ворвался в радиоприемники и сердца миллионов слушателей по всей России, - отмечают организаторы концерта. - Искренняя, очень нежная и трогательная песня практически в одночасье стала народным хитом — сегодня она звучит из окон проезжающей иномарки, на школьном выпускном и в наушниках пассажира московской подземки.

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